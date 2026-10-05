Компанія «Дикі Шершні» запускає власну мережу ППО

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Українська компанія «Дикі Шершні» — виробник дронів-перехоплювачів STING — отримала від Міністерства оборони статус приватного ППО для свого антишахедного підрозділу «Нічні Шершні». Про це компанія повідомила у Instagram.

«Нічні Шершні» діятимуть як частина загальної системи ППО України під управлінням командування Повітряних Сил ЗСУ — зокрема, братимуть участь у захисті неба над Києвом.

Компанія «Дикі Шершні» планує створити власну мережу антидронової ППО — вона включатиме центри дистанційного керування, мережу віддаленого запуску дронів на основі технології Hornet Vision Ctrl та польові позиції.

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У «Диких Шершнях» наголошують: продавати послугу «прикриття об'єктів» вони не планують, а фінансувати роботу приватного ППО компанія буде з прибутку від продажу дронів.

«Нічні Шершні» працюють із Силами оборони з жовтня 2024 року — спершу як навчально-бойовий напрям, пов'язаний із застосуванням дронів-перехоплювачів. До складу підрозділу входять інструктори та пілоти-випробувачі «Диких Шершнів», зокрема й ветерани російсько-української війни з бойовим досвідом.

На рахунку «Нічних Шершнів» — понад 50 збитих ворожих дронів, зокрема реактивних. Більшість цілей підрозділ уразив за допомогою власної технології дистанційного керування перехоплювачами Hornet Vision Ctrl — саме цей напрям компанія тепер планує масштабувати в межах нового статусу приватного ППО.

Станом на середину вересня 2026 року вже 81 компанія долучилась до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони.

Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 92 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору.

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував наприкінці 2025 року. Проєкт покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

У Міноборони зазначали, що приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил. Станом на середину липня приватна ППО налічувала 51 компанію.