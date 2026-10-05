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Унаслідок обстрілів РФ у Слов'янську загинула людина, є поранені

Унаслідок російського обстрілу загинула людина, поранена дитина та пошкоджені 19 будинків.

Унаслідок обстрілів РФ у Слов'янську загинула людина, є поранені
Фото: ДСНС України

У Слов’янську Донецької області російські війська обстріляли приватний сектор. Внаслідок атаки одна людина загинула, дитина отримала поранення. Пошкоджені 19 житлових будинків.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

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Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у складській будівлі. Під час її гасіння російські війська завдали повторного удару по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав.

Фото: ДСНС України

Крім того, у селищі Суханівка російський обстріл пошкодив 30 приватних будинків. Під завалами одного з них опинилася людина.

Фото: ДСНС України

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під уламків будинку тіло загиблого чоловіка. Роботи на місці завершили.

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