Унаслідок російського обстрілу загинула людина, поранена дитина та пошкоджені 19 будинків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Слов’янську Донецької області російські війська обстріляли приватний сектор. Внаслідок атаки одна людина загинула, дитина отримала поранення. Пошкоджені 19 житлових будинків.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

Реклама

Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у складській будівлі. Під час її гасіння російські війська завдали повторного удару по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав.

Фото: ДСНС України

Крім того, у селищі Суханівка російський обстріл пошкодив 30 приватних будинків. Під завалами одного з них опинилася людина.

Фото: ДСНС України

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під уламків будинку тіло загиблого чоловіка. Роботи на місці завершили.