У Слов’янську Донецької області російські війська обстріляли приватний сектор. Внаслідок атаки одна людина загинула, дитина отримала поранення. Пошкоджені 19 житлових будинків.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у складській будівлі. Під час її гасіння російські війська завдали повторного удару по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав.
Крім того, у селищі Суханівка російський обстріл пошкодив 30 приватних будинків. Під завалами одного з них опинилася людина.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під уламків будинку тіло загиблого чоловіка. Роботи на місці завершили.
- За минулу добу російська армія 20 разів обстріляла населені пункти Донецької області. У Краматорську загинула людина.