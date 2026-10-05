Зеленський підтвердив атаку російських дронів по турецькому судну у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар двох російських дронів по цивільному судну, яке перевозило кукурудзу та належало Туреччині.
Про це глава держави написав у своїх соцмережах.
"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії", — написав Зеленський.
Унаслідок атаки загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.
"Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", – зазначив президент.
Зеленський також заявив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. За його словами, відповідні пропозиції надходили і від третіх країн.
"Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – наголосив президент.
- Раніше повідомлялося, що уранці 5 жовтня БпЛА атакував турецьке судно Royad Mammadov у Чорному морі поблизу румунського узбережжя. Спочатку румунське морське відомство повідомляло про 13 зниклих членів екіпажу та пораненого капітана. Згодом Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 11 членів екіпажу врятували. Є жертва.