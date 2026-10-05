Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський підтвердив атаку російських дронів по турецькому судну у Чорному морі

Два російські дрони атакували у нейтральних водах цивільне турецьке судно.

Зеленський підтвердив атаку російських дронів по турецькому судну у Чорному морі
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар двох російських дронів по цивільному судну, яке перевозило кукурудзу та належало Туреччині.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії", — написав Зеленський.

Реклама

Унаслідок атаки загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. За його словами, відповідні пропозиції надходили і від третіх країн.

"Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – наголосив президент.

  • Раніше повідомлялося, що уранці 5 жовтня БпЛА атакував турецьке судно Royad Mammadov у Чорному морі поблизу румунського узбережжя. Спочатку румунське морське відомство повідомляло про 13 зниклих членів екіпажу та пораненого капітана. Згодом Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 11 членів екіпажу врятували. Є жертва.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies