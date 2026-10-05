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Біля узбережжя Румунії дрон влучив у зерновоз: є жертви

Турецьке судно Royad Mammadov зазнало удару поблизу морської платформи Pescăruș. Унаслідок удару зерновоз затонув.

Біля узбережжя Румунії дрон влучив у зерновоз: є жертви
Фото: EPA/UPG

Уранці 5 жовтня безпілотник влучив у турецьке судно Royad Mammadov, яке перевозило зерно у Чорному морі поблизу румунського узбережжя. Унаслідок удару судно затонуло, 2 членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати.

Про це повідомляє Romania Journal із посиланням на румунське Міністерство внутрішніх справ.

Інцидент стався приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії та за 9 морських миль від морської платформи Pescăruș, яку експлуатує OMV Petrom.

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За даними румунської влади, після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію до району направили рятувальні судна.  

Спочатку румунське морське відомство повідомляло про 13 зниклих членів екіпажу та пораненого капітана. Згодом Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 11 членів екіпажу врятували, а двоє загинули.

Тривогу оголосили близько 11:00 після того, як Румунське управління морського флоту отримало повідомлення про серйозний інцидент за межами територіальних вод країни.

За інформацією сервісу VesselFinder, воно прямувало до Равенни в Італії, а останнім портом перед інцидентом був Ізмаїл в Україні.

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