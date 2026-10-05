Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСвіт

Експринц Ендрю подав позов проти поліції через обшуки у справі Епштейна

Заяву на судовий перегляд він подав на початку цього року, а нещодавно її схвалив суддя Високого суду.

Експринц Ендрю подав позов проти поліції через обшуки у справі Епштейна
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор
Фото: EPA/UPG

Колишній британський принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор вживає юридичних заходів проти поліції долини Темзи, намагаючись скасувати ордери на обшук, які призвели до його арешту. 

Як пише The Guardian, у четвер відбудеться закрите засідання Високого суду.

Колишньому герцогу Йоркському дозволили оскаржити, чи діяла поліція законно під час обшуків, пов’язаних із його арештом у лютому. Як повідомляється, заяву на судовий перегляд він подав на початку цього року, а нещодавно її схвалив суддя Високого суду.

Реклама

Брат короля Чарльза оскаржуватиме законність ордерів на обшук, які дозволили поліції провести обшуки в його резиденції на території маєтку Сандрінгем, а також у його колишньому будинку у Віндзорі — Royal Lodge.

Під час закритого засідання Високий суд вирішить, чи можна оприлюднити певні судові документи, пов’язані із заявою про судовий перегляд.

Маунтбеттена-Віндзора заарештували в день його 66-річчя за підозрою в неналежному виконанні службових обов’язків через звинувачення в тому, що під час роботи торговельним представником Великої Британії він передавав конфіденційну інформацію засудженому за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейну.

Наприкінці минулого року король позбавив свого брата права носити титул принца та герцогський титул через його зв’язки з покійним фінансистом.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies