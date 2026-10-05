Експринц Ендрю подав позов проти поліції через обшуки у справі Епштейна

Заяву на судовий перегляд він подав на початку цього року, а нещодавно її схвалив суддя Високого суду.

Колишній британський принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор вживає юридичних заходів проти поліції долини Темзи, намагаючись скасувати ордери на обшук, які призвели до його арешту.

Як пише The Guardian, у четвер відбудеться закрите засідання Високого суду.

Колишньому герцогу Йоркському дозволили оскаржити, чи діяла поліція законно під час обшуків, пов’язаних із його арештом у лютому. Як повідомляється, заяву на судовий перегляд він подав на початку цього року, а нещодавно її схвалив суддя Високого суду.

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Брат короля Чарльза оскаржуватиме законність ордерів на обшук, які дозволили поліції провести обшуки в його резиденції на території маєтку Сандрінгем, а також у його колишньому будинку у Віндзорі — Royal Lodge.

Під час закритого засідання Високий суд вирішить, чи можна оприлюднити певні судові документи, пов’язані із заявою про судовий перегляд.

Маунтбеттена-Віндзора заарештували в день його 66-річчя за підозрою в неналежному виконанні службових обов’язків через звинувачення в тому, що під час роботи торговельним представником Великої Британії він передавав конфіденційну інформацію засудженому за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейну.

Наприкінці минулого року король позбавив свого брата права носити титул принца та герцогський титул через його зв’язки з покійним фінансистом.