Жінку заарештували, коли вона збиралася вилетіти до Китаю.

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелес ФБР заарештувало жінку, яку звинувачують у шпигунстві за родиною президента Тайваню на користь Китаю.

Про це пише АР.

За даними ФБР, Ваньїн Чжан, також відома як Гізер, перебуваючи у США, стежила за сином президента Тайваню та його родиною на замовлення китайського уряду.

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34-річну жінку заарештували за звинуваченням у роботі на Китай як незареєстрованої іноземної агентки, повідомив у соцмережах виконувач обов’язків прокурора США Білл Ессайлі. За його словами, Чжан фотографувала та знімала на відео своїх об’єктів стеження, а також передавала китайським посадовцям інформацію про номерні знаки автомобілів.

Чжан заарештували, коли вона збиралася вилетіти до Китаю. Її громадянство наразі не встановлене, а адвоката, який представляв би її інтереси, знайти не вдалося. У понеділок вона мала постати перед федеральним судом у Лос-Анджелесі.

Канцелярія президента Тайваню підтвердила, що мішенню стеження були родичі президента Лай Цінде, але не уточнила, чи йдеться саме про його сина. У відомстві заявили, що це «класичний випадок транснаціональних репресій».

Китай наразі це ніяк не прокоментував.

Тайвань і Китай розділилися після громадянської війни 1949 року, однак Пекін вважає острів частиною своєї території. Лай, який був обраний президентом у 2024 році, заявляє, що Тайвань і Пекін не належать один одному, а «Китайська Народна Республіка не має права представляти Тайвань».

Китай вважає Лая сепаратистом і називає його «руйнівником миру».

Після вступу на посаду Лай посилив увагу до оборони Тайваню. Зокрема, він пообіцяв збільшити оборонні витрати з 3% до 5% ВВП і домігся ухвалення спеціального бюджету на будівництво системи протиповітряної оборони T-Dome.