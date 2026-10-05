FT: ЄС може обмежити доступ України до сільськогосподарських субсидій у разі вступу до блоку

У документі Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію названо країнами, які наразі «найбільше просунулися» на шляху до членства в ЄС.

Брюссель може обмежити доступ України до сільськогосподарських ринків ЄС та вигідних аграрних субсидій, якщо Київ стане членом блоку.

Обмеження, передбачені у внутрішньому документі Європейської комісії, з яким ознайомилася газета Financial Times, покликані зменшити побоювання нинішніх членів ЄС щодо того, що величезні обсяги українського виробництва зернових та олійних культур можуть переповнити європейський ринок.

Європейська комісія планує надати Україні лише обмежений доступ до продовольчих ринків ЄС та сільськогосподарських субсидій, на які щороку припадає €55 млрд, у межах реформованого процесу вступу. Це має заспокоїти стурбовані країни, зокрема Польщу, Францію та Італію.

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Пропозиції також передбачають прив’язку фінансових переваг членства в ЄС до проведення правових і фінансових реформ країнами-кандидатами, а також спрощення процедури позбавлення держав-порушниць права голосу.

Цього тижня пропозиції обговорюють високопоставлені представники Єврокомісії, а їхнє ухвалення планується у вівторок.

«Що стосується України, масштаб і структура сільськогосподарського сектору... а також дуже високий рівень продуктивності обумовлюють необхідність розглянути цільові механізми, які значно обмежили б фінансову підтримку та доступ до ринку для таких продуктів, як пшениця та зерно», – йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії.

Натомість Брюссель підтримуватиме Україну у «відновленні доступу до її історичних експортних ринків», маючи на увазі міжнародні поставки української продукції, які були серйозно порушені через війну, розв’язану Росією.

У документі Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію названо країнами, які наразі «найбільше просунулися» на шляху до членства в ЄС. Цим чотирьом країнам запропонують індивідуальні плани вступу, які називаються «дорожніми картами». Вони не передбачатимуть фіксованих дат вступу, але мають сприяти прискоренню процесу.

Водночас геополітичний тиск, пов’язаний із необхідністю пришвидшити розширення ЄС через війну Росії проти України, змусив деякі столиці країн-членів побоюватися, що Брюссель може послабити вимоги щодо верховенства права та боротьби з корупцією для нових членів.