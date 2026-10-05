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Уряд Ємену заявив про початок нової масштабної військової операції проти хуситів

Перед цим бойовики захопили важливу дорогу, що з’єднує Таїз із містом Аден, яке контролює уряд. 

Уряд Ємену заявив про початок нової масштабної військової операції проти хуситів
Голова Президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі
Фото: EPA/UPG

Уряд Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, оголосив про початок нової військової операції з метою повернення територій, що перебувають під контролем повстанців-хуситів, підтримуваних Іраном.

Про це повідомляє DW.

“Сьогодні я оголошую про початок військових операцій із повернення решти території республіки та поширення влади держави й державних інституцій на всю територію країни”, – заявив голова Президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі у телевізійному зверненні.

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Водночас на південному заході країни загострилися бойові дії навколо ключового міста Таїз на південному заході країни.

Заява пролунала після того, як бойовики-хусити захопили важливу дорогу, що з’єднує Таїз із містом Аден, яке контролює уряд, фактично ізолювавши Таїз. Повстанці тримають Таїз в облозі вже понад десять років.

За повідомленням інформаційного агентства AFP, протягом останньої доби в боях навколо Таїза загинуло понад 70 осіб.

Що було раніше

Останні події розгортаються на тлі ескалації конфлікту між хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Це призвело до відновлення громадянської війни в країні після чотирирічного перемир’я.

Угода про припинення вогню, укладена у 2022 році між хуситами та Саудівською Аравією, зірвалася в липні після того, як повстанці дозволили іранському літаку приземлитися в єменській столиці Сані, чим порушили контроль Саудівської Аравії над повітряним простором Ємену.

Унаслідок цієї ескалації хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії.

У вересні хусити відібрали в урядових сил контроль над узбережжям Червоного моря та Баб-ель-Мандебською протокою – життєво важливим шляхом світового судноплавства.

Хусити контролюють Сану та значну частину густонаселених західних районів Ємену від початку громадянської війни у 2014 році.

  • Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія готує наступальну операцію проти хуситів. Серед можливих варіантів наступ уздовж узбережжя для забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі або масштабніша атака одночасно на кількох напрямках.
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