Наразі неможливо сказати, хто стоїть за інцидентом.

У Данії сторонні особи отримали несанкціонований доступ, зокрема, до імен, адрес та номерів соцстрахування приблизно 8,8 млн зареєстрованих осіб – живих, тих, хто виїхав за кордон, померлих та інших категорій.

Як пише пресслужба уряду країни, Центральний реєстр населення (CPR) повідомив про серйозний інцидент із безпекою.

Увечері п’ятниці, 2 жовтня 2026 року, адміністрація CPR звернула увагу на незвичайну активність у системі, яка спостерігалася протягом вересня.

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Наразі система CPR містить дані приблизно 11 млн зареєстрованих осіб, включно не лише з нині живими та мешканцями Данії, а й із померлими та громадянами, які переїхали за кордон.

Несанкціонований доступ став можливим через використання сторонніми особами законного доступу приватної данської компанії до пошуку інформації в системі CPR – у межах даних, до яких приватні компанії мають право доступу.

Адміністрація CPR припинила витік даних та разом зі спеціалістами й державними органами розпочала встановлення всіх обставин інциденту. Про випадок повідомили Данське агентство із захисту даних, а поліція розслідує справу у співпраці з відповідними органами.

«Це надзвичайно серйозний інцидент, тому я також поінформувала про нього Комітет Фолькетингу з питань підприємництва та цифровізації. Разом з усіма відповідними органами ми працюємо над встановленням повного масштабу інциденту. Ми вже запровадили заходи щодо CPR, які мають запобігти подібним випадкам у майбутньому. Крім того, я доручила провести ґрунтовну перевірку безпеки системи CPR», – заявила міністерка досліджень, освіти та цифровізації Крістіна Егелунд.

Розслідування перебуває на початковій стадії. Наразі неможливо сказати, хто стоїть за інцидентом.