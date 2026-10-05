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Тисячі прихильників ув’язненого експрем’єра Хана прямують маршем до столиці Пакистану

Минулого тижня переговори уряду з партією Хана “Пакистанський рух за справедливість” завершилися невдачею.

Тисячі прихильників ув’язненого експрем’єра Хана прямують маршем до столиці Пакистану
Опозиційна партія “Пакистанський рух за справедливість” розпочинає "довгий марш" на Ісламабад
Фото: EPA/UPG

Тисячі прихильників ув’язненого експрем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана прямують маршем до столиці країни, Ісламабада, вимагаючи його звільнення.

Про це повідомляє BBC.

Колишня зірка крикету, який став політиком, фігурує в понад 100 судових справах. Минулого року його засудили до 17 років ув’язнення за корупцію. Хан заявляє, що всі висунуті проти нього звинувачення – від розголошення державної таємниці до продажу державних подарунків – є політично вмотивованими.

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Він уперше опинився за ґратами в серпні 2023 року. Разом із ним минулого року ув’язнили й дружину політика, Бушру Бібі.

Родина політика стверджує про погіршення стану здоров’я 73-річного політика. Він нібито майже повністю втратив зір на правому оці через те, що тюремна адміністрація не вжила необхідних заходів.

Зазначимо, навіть перебуваючи за ґратами, Хан залишається впливовою фігурою в пакистанській політиці, а демонстрації на його підтримку в минулому вже призводили до насильства з летальними наслідками та жорстких репресій.

Марш, що розпочався в неділю в місті Лаккі-Марват (розташованому за 275 км від Ісламабада), зробив нічну перерву. Сьогодні близько полудня за місцевим часом його рух має відновитися.

Очікується, що до четверга учасники маршу дістануться міста, розташованого приблизно за 80 км на захід від Ісламабада.

Влада Ісламабада тим часом перекриває основні шляхи до столиці, встановлюючи один на одного транспортні контейнери.

Додамо, минулого тижня переговори уряду з партією Хана “Пакистанський рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf) завершилися невдачею. Влада відхилила прохання партії надати доступ до Хана, аби її лідери могли проконсультуватися з ним щодо загальнонаціональних і політичних питань.

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