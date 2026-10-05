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​Зеленський домовився з Туском про особисту зустріч найближчим часом

Президент поінформував польського прем'єра про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, США та Росією. 

​Зеленський домовився з Туском про особисту зустріч найближчим часом
Володимри Зеленський і Дональд Туск (архів)
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із gрем’єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку", - написав Зеленський у Telegram.

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Він поінформував Туска про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. 

"З нашого боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку та забезпечила російську готовність", - зазначив він.

Співрозмовники також обговорили й підготовку української енергомережі до зими та інші чутливі питання. 

"Не все можна сказати по телефону в деталях – домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об’єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі", - додав Зеленський.

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