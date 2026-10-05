КМІС: більшість опитаних вважає, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін

Більшість опитаних українців (71 %) виступають проти проведення виборів зараз. Наполягають на термінових виборах 24 %, ще 4 % не визначилися, йдеться в результатах вересневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Серед тих, хто зовсім не довіряє Володимиру Зеленському, лише 53% наполягають на виборах зараз. А серед тих, хто скоріше не довіряє, 58% проти виборів зараз.

«Респондентам також ставилося запитання, чи має В. Зеленський брати участь у наступних виборах. Зараз 53% вважають, що він має обмежитися одним нинішнім терміном (ріст з 46% у грудні 2025 року). Водночас 42% вважають, що він має брати участь у наступних виборах (зниження з 45%). Решта 5% не визначилися із своєю думкою», – йдеться в опитуванні.

Серед тих, хто повністю довіряє президенту, 85% підтримують його участь у виборах. Серед тих, хто скоріше довіряє таких 53 %.

Упродовж 12-21 вересня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення ГО «Форум» були додані запитання про напрямок справ у країні, що українці відчувають до нинішньої влади та деякі інші запитання. Методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всій вільній території країни опитали 1002 респонденти.Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.