Reuters: урядові сили Ємену захопили сьогодні ключові позиції в протоці Баб-ель-Мандеб

Урядові сили Ємену захопили сьогодні ключові позиції в протоці Баб-ель-Мандеб, намагаючись зупинити просування хуситів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові та урядові джерела.

Вони взяли під контроль значну частину району Дубаб, який виходить до Баб-ель-Мандебської протоки. Урядові сили встановлюють повний контроль над цим районом за повітряної підтримки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.

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Раніше підконтрольні хуситам ЗМІ заперечували інформацію про просування урядових військ у цьому районі.

Бойові дії на кількох ділянках фронту в Ємені тривають уже кілька тижнів після того, як конфлікт між США та Іраном спровокував відновлення громадянської війни.

Фото: cdn.britannica.com

Хусити прагнуть взяти під контроль стратегічно важливу Баб-ель-Мандебську протоку та завдають ракетних ударів і атак із застосуванням безпілотників по містах і об'єктах інфраструктури Саудівської Аравії.

На тлі обмежень експорту енергоносіїв із країн Перської затоки, спричинених перекриттям Іраном Ормузької протоки, бойові дії в Ємені поставили під загрозу ще один важливий маршрут транспортування нафти, що призвело до зростання світових цін і появи нових ризиків у регіоні, охопленому конфліктом.