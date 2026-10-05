Reuters: урядові сили Ємену захопили сьогодні ключові позиції в протоці Баб-ель-Мандеб

Урядові сили Ємену захопили сьогодні ключові позиції в протоці Баб-ель-Мандеб, намагаючись зупинити просування хуситів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові та урядові джерела.
Вони взяли під контроль значну частину району Дубаб, який виходить до Баб-ель-Мандебської протоки. Урядові сили встановлюють повний контроль над цим районом за повітряної підтримки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.
Раніше підконтрольні хуситам ЗМІ заперечували інформацію про просування урядових військ у цьому районі.
Бойові дії на кількох ділянках фронту в Ємені тривають уже кілька тижнів після того, як конфлікт між США та Іраном спровокував відновлення громадянської війни.
Хусити прагнуть взяти під контроль стратегічно важливу Баб-ель-Мандебську протоку та завдають ракетних ударів і атак із застосуванням безпілотників по містах і об'єктах інфраструктури Саудівської Аравії.
На тлі обмежень експорту енергоносіїв із країн Перської затоки, спричинених перекриттям Іраном Ормузької протоки, бойові дії в Ємені поставили під загрозу ще один важливий маршрут транспортування нафти, що призвело до зростання світових цін і появи нових ризиків у регіоні, охопленому конфліктом.
- У неділю міжнародно визнаний уряд Ємену оголосив про початок наступу з метою повернення контролю над територіями, а президент Рашад аль-Алімі пообіцяв боротися “доти, доки країну не буде звільнено з-під влади терористичних формувань”.
- Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія готує наступальну операцію проти хуситів. Серед можливих варіантів наступ уздовж узбережжя для забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі або масштабніша атака одночасно на кількох напрямках.