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​У Харкові судитимуть жінку, яка викрала з магазину товарів на 28 тисяч гривень

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

​У Харкові судитимуть жінку, яка викрала з магазину товарів на 28 тисяч гривень
Фото: Нацполіція

Поліцейські Слобідського району міста Харкова повідомили жінці про підозру у серії крадіжок. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Встановлено, що 31-річна мешканка Харкова тричі приходила до одного з магазинів на території району. Переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, жінка брала з полиць косметику, засоби догляду, продукти харчування, напої, одяг, аксесуари та інші товари, після чого складала їх до рюкзака та пакетів.

Не розрахувавшись за товар та оминувши касову зону, вона залишала магазин з викраденим майном.

"Під час першого епізоду жінка викрала товарів на суму понад 12 тисяч гривень, другого - більш ніж на 9 тисяч гривень, третього - на понад 7,7 тисячі гривень. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої магазину, склала понад 28 тисяч гривень", - зазначили в Нацполіції.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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