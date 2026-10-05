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Ексголові Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків до 5 грудня

Її обвинувачують у незаконному збагаченні. 

Ексголові Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків до 5 грудня
Тетяна Крупа
Фото: скріншот

Вищий антикорупційній суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу, обвинувачену у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"5 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ухвали, Крупа зобов'язана повідомляти суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до уповноваженого органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Термін дії покладених обов'язків продовжено до 5 грудня 2026 року включно.

Справа Тетяни Крупи

  • 5 жовтня 2024 року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. 
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. 
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів. 
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