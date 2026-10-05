Окупанти скинули авіабомбу на будівлю гімназії у Кушугумі Запорізької області

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Кушугумі Запорізької області 5 жовтня російські війська завдали авіаудару по гімназії "Інтелект". Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджені дах, приміщення їдальні та котельні.

Про це повідомила Кушугумська громада.

"Сьогодні, 5 жовтня, близько 11:00, Кушугумська гімназія "Інтелект" вкотре зазнала обстрілу. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено дах, приміщення їдальні та котельні", – йдеться у повідомленні.

Реклама

У громаді зазначили, що ударна хвиля знову знесла тимчасові конструкції, якими були закриті вибиті раніше вікна.

Фото: Кушугумська громада

Через пошкодження та реальну загрозу для людей припиняє роботу пункт незламності, який діяв на базі гімназії.

Адміністрація громади закликала мешканців Кушугуму виїжджати, оскільки через постійні обстріли перебування на території громади стає дедалі небезпечнішим. Місцева влада готова допомогти жителям з організацією евакуації та надати необхідну допомогу.