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Українські пілоти скоро розпочнуть навчання на літаках Rafale у Франції, - Зеленський

Президент України провів розмову з Еммануелем Макроном.

Українські пілоти скоро розпочнуть навчання на літаках Rafale у Франції, - Зеленський
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це він повідомив у фейсбуці, назвавши розмову "хорошою".

"Дякую за повну підтримку з боку Франції. Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення", - написав Зеленський.

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Він також повідомив, що українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. 

"Це сильний крок для української бойової авіації", - наголосив президент України.

Він також додав, що триває робота над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. 

"Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі", - зазначив Зеленський.

  • Наприкінці листопада минулого року Україна та Франція підписали угоду про співпрацю в сфері стратегічної авіації, що включає постачання багатоцільових винищувачів Rafale, а також восьми батарей ПРО SAMP/T. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Навіщо Україні французькі Rafale".
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