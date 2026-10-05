Південна Корея звинуватила КНДР у навмисному встановленні мін біля кордону

Спільне розслідування Сеула та Командування ООН встановило, що міни могли бути встановлені близько року тому.

Південна Корея офіційно звинуватила Північну Корею у навмисному встановленні протипіхотних мін на південь від лінії військового розмежування. На цих мінах минулого місяця підірвалися троє південнокорейських військовослужбовців.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на результати спільного розслідування південнокорейських військових і Командування ООН.

Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї генерал Квон Девон заявив, що вилучені після вибухів фрагменти мін відповідають північнокорейським зразкам.

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За його словами, міни містили тротил та термореактивні смоляні компоненти, характерні для північнокорейських протипіхотних мін. Їхні фрагменти також мали такий самий коричневий корпус і ґратчастий візерунок на кришці, як міни, що перебувають на озброєнні КНДР.

Південнокорейські військові зазначили, що північнокорейські міни іноді опиняються на південь від лінії військового розмежування після повеней. Однак міни, які спричинили останні вибухи, були закопані в землю на глибині приблизно від 3 до 10 сантиметрів.

Фахівці Командування ООН також дійшли висновку, що міни встановили навмисно приблизно рік тому.

Під час додаткового обстеження території військові виявили ще кілька мін приблизно за 10 метрів на південь від лінії військового розмежування. Через це Південна Корея розпочала розмінування.

У понеділок військові провели першу операцію з дистанційного підриву мін. У Сеулі заявили, що продовжать розмінування, якщо Північна Корея не прибере встановлені міни самостійно.

"Ми рішуче закликаємо Північну Корею щиро вибачитися перед південнокорейськими солдатами, пораненими внаслідок вибуху міни, та негайно вилучити інші міни, встановлені в порушення Угоди про перемир'я", – сказав Квон.

Угода про перемир'я, яка завершила Корейську війну 1950–1953 років, забороняє ворожі дії всередині демілітаризованої зони та поблизу неї. Документ також забороняє перетин лінії військового розмежування без дозволу Військової комісії з перемир'я.

Північна Корея з квітня 2024 року посилює укріплення на своїй ділянці міжкорейського кордону, встановлюючи дротяні та протитанкові загородження й мінні поля. Це відбувається після заяви Кім Чен Ина про те, що відносини між двома Кореями слід розглядати як відносини між двома ворожими державами.