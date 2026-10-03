Північна Корея заявила про використання ШІ під час випробування ракети

Північна Корея заявила про випробування стратегічної ракети середньої дальності із залученням штучного інтелекту.

За кілька годин до цієї заяви в Південній Кореї повідомили, що Пхеньян запустив балістичну ракету, яка пролетіла понад 700 кілометрів, передає Delfi.

КНДР заявляє, що то був запуск стратегічної ракети середньої дальності і що зброя здатна змінювати траєкторію польоту на малій висоті, а завдяки штучному інтелекту від її удару «неможливо ухилитися».

Випробування відбулися за кілька днів після того, як південнокорейська армія висунула Пхеньяну вимогу вибачитися за вибух у демілітаризованій зоні, де зазнали поранень троє військовослужбовців Південної Кореї. Сеул поклав відповідальність за цей інцидент на КНДР. Однак у Пхеньяні заперечили свою причетність до вибуху.