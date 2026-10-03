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Північна Корея заявила про використання ШІ під час випробування ракети

Цей тип ракети може змінювати траєкторію польоту на малій висоті.

Північна Корея заявила про використання ШІ під час випробування ракети
запуск балістичної ракети КНДР, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Північна Корея заявила про випробування стратегічної ракети середньої дальності із залученням штучного інтелекту. 

За кілька годин до цієї заяви в Південній Кореї повідомили, що Пхеньян запустив балістичну ракету, яка пролетіла понад 700 кілометрів, передає Delfi.

КНДР заявляє, що то був запуск стратегічної ракети середньої дальності і що зброя здатна змінювати траєкторію польоту на малій висоті, а завдяки штучному інтелекту від її удару «неможливо ухилитися». 

Випробування відбулися за кілька днів після того, як південнокорейська армія висунула Пхеньяну вимогу вибачитися за вибух у демілітаризованій зоні, де зазнали поранень троє військовослужбовців Південної Кореї. Сеул поклав відповідальність за цей інцидент на КНДР. Однак у Пхеньяні заперечили свою причетність до вибуху.

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