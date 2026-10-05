Естонія виділяє Україні 100 тисяч євро на підготовку до зими

МЗС Естонії ухвалило рішення виділити майже 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 тисяч євро спрямують Україні для підготовки до зими.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС Естонії.

50 тисяч євро спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Кошти використають для захисту та зміцнення стійкості української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Загальний внесок Естонії до фонду вже становить майже 2,75 млн євро.

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Ще 50 тисяч євро передадуть до Гуманітарного фонду для України (UHF), яким опікується Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Фонд підтримує міжнародні та місцеві організації, які надають гуманітарну допомогу українцям у зимовий період.

Допомогу спрямовуватимуть відповідно до найнагальніших потреб, насамперед вразливим категоріям населення: жінкам, дітям та людям з інвалідністю.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на критично важливу інфраструктуру України, намагаючись знищити енергетичний потенціал країни та зламати стійкість її народу. Мета Путіна – позбавити українців води, електроенергії та опалення. Цього не можна допустити", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив на необхідності зміцнювати стійкість української енергосистеми, захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати українців необхідними ресурсами.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити стійкість енергосистеми України, захистити критичну інфраструктуру, забезпечити наявність необхідних ресурсів і гарантувати, що життєво важлива допомога якнайшвидше дійде до тих, хто її найбільше потребує", – додав Цахкна.

Окрім допомоги Україні, МЗС Естонії вирішило спрямувати 70 тисяч євро Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA), 20 тисяч євро до Фонду реагування на надзвичайні ситуації ВООЗ (WHO CFE) та ще 40 тисяч євро – Міжнародному комітету Червоного Хреста.