Reuters: Енергетичні доходи Росії впали на 17% попри різке зростання ціни на нафту

Податкові надходження від нафти та газу скоротилися через падіння видобутку й експорту на тлі війни проти України.

Енергетичні доходи Росії за перші дев’ять місяців 2026 року скоротилися на 17%, попри зростання ціни на російську нафту до найвищого рівня більш ніж за десять років. Причиною стало скорочення видобутку та експорту.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Міністерства фінансів РФ.

За даними російського відомства, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за січень–вересень становили 5,47 трлн рублів ($64,43 млрд). За аналогічний період минулого року цей показник сягав 6,61 трлн рублів.

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Нафтогазова галузь забезпечує близько 20% податкових надходжень до бюджету Росії. Водночас за поточними прогнозами, дефіцит російського бюджету у 2026 році становитиме 3% ВВП – майже вдвічі більше за запланований показник.

За даними LSEG, наприкінці вересня ціна російської нафти Urals перевищила $92 за барель. 8 квітня вона сягнула $113,89 за барель – найвищого рівня з 2013 року. Зростання цін відбувалося на тлі перебоїв із постачанням із Близького Сходу.

Водночас високі ціни не змогли компенсувати скорочення обсягів видобутку. Минулого місяця Росія знизила прогноз видобутку та експорту нафти й газу на 2026 рік. Переглянутий прогноз видобутку нафти став найнижчим за останні 17 років.

Одним із факторів скорочення експорту стали проблеми з роботою чорноморського порту Новоросійськ. За словами трейдерів, порт минулого місяця працював нижче своєї пропускної спроможності через безпекові ризики після серії українських атак та нестачу танкерів.

Російська нафтова галузь також зазнала збитків через регулярні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи. Це змусило підприємства скоротити виробництво та спричинило дефіцит пального в низці регіонів Росії.

За даними ОПЕК, у серпні видобуток нафти в Росії скоротився більш ніж на 5,6% – до 8,718 млн барелів на добу проти 9,240 млн барелів у січні.

На доходи Росії також впливає зміцнення рубля. У січні–серпні 2026 року російська валюта в середньому була на 9% сильнішою щодо долара, ніж за аналогічний період 2025 року. Через це зростання ціни на нафту в рублевому вираженні виявилося значно меншим.