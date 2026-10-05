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FT: Угорщина може зняти вето на просування переговорів про вступ України до ЄС

Будапешт може погодитися на відкриття ще двох переговорних кластерів уже цього тижня. Остаточна підтримка залежатиме від голосування Верховної Ради за закон про права національних меншин.

FT: Угорщина може зняти вето на просування переговорів про вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських посадовців.

За інформацією співрозмовників, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив дипломатам не блокувати направлення Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття ще двох переговорних кластерів, пов’язаних з внутрішнім ринком та конкурентоспроможністю.

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Це може стати процедурним, але важливим кроком для подальшого просування кандидатур України та Молдови на шляху до членства в ЄС.

Водночас повна політична підтримка Будапешта залежатиме від того, чи ухвалить Верховна Рада України 12 жовтня закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.

За даними FT, ухвалення закону може дозволити формально розпочати процедуру відкриття нових переговорних кластерів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Читайте такожУкраїні та Молдові можуть відкрити ще два кластери переговорів про вступ до ЄС, – єврокомісарка Кос

"Шлях України до вступу набуває форми з дотриманням процесу", – заявив європейський посадовець, ознайомлений із переговорами з Будапештом.

Якщо відкриття двох кластерів погодять, для України та Молдови залишаться ще два невідкриті напрями – "зелений" порядок денний, а також сільське господарство та згуртованість.

Водночас Єврокомісія готує пропозиції щодо зміни правил розширення ЄС. 

Брюссель розглядає можливість суттєво обмежити доступ України до сільськогосподарського ринку ЄС та виплат за аграрними програмами після потенційного вступу країни до блоку.

Також пропонується тісніше пов’язати виділення коштів із проведенням реформ і передбачити чіткіші санкції у разі відступу держави-кандидата від принципів верховенства права.

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