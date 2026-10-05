Литва передала 253 тонни енергообладнання для України

Це допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

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Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 МВА з 76 одиницями допоміжного обладнання для "Укренерго".

"Це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками", – йдеться у повідомленні.

Раніше, в серпні, Литва передала понад 28 тонн енергетичного обладнання для Київщини і Житомирщини.