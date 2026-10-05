Іран викликав посла Норвегії через роботу Starlink на своїй території

Тегеран звинувачує США та Ізраїль у використанні супутникового інтернету для «втручання» у справи Ірану.

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Іран офіційно висловив Норвегії протест через, як стверджує Тегеран, несанкціоновану роботу супутникового інтернету Starlink на території країни, пише dpa.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Норвегії у Тегерані та вручило йому офіційну ноту протесту.

Іранські посадовці звинуватили США та Ізраїль у використанні супутникової системи Starlink для "втручання" у справи Ірану. Тегеран також заявив, що Норвегія не виконує своїх зобов’язань як країна, відповідальна за реєстрацію супутникової мережі Starlink у Міжнародному союзі електрозв’язку (ITU).

За твердженням іранської сторони, рішення Ради ITU зобов’язують Норвегію вживати заходів для запобігання несанкціонованій передачі сигналу Starlink на території Ірану.

Іранські посадовці вимагають від Осло негайно вжити заходів для припинення роботи Starlink, яку вони розглядають як пряме порушення національного суверенітету та безпеки Ірану.

У березні іранська влада повідомила про затримання 30 осіб, яких звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю та США. Іранські сили безпеки також заявляли про вилучення у них зброї та терміналів Starlink.