Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Іран викликав посла Норвегії через роботу Starlink на своїй території

Тегеран звинувачує США та Ізраїль у використанні супутникового інтернету для «втручання» у справи Ірану.

Іран викликав посла Норвегії через роботу Starlink на своїй території
Фото: LBCI Lebanon

Іран офіційно висловив Норвегії протест через, як стверджує Тегеран, несанкціоновану роботу супутникового інтернету Starlink на території країни, пише dpa.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Норвегії у Тегерані та вручило йому офіційну ноту протесту.

Іранські посадовці звинуватили США та Ізраїль у використанні супутникової системи Starlink для "втручання" у справи Ірану. Тегеран також заявив, що Норвегія не виконує своїх зобов’язань як країна, відповідальна за реєстрацію супутникової мережі Starlink у Міжнародному союзі електрозв’язку (ITU).

За твердженням іранської сторони, рішення Ради ITU зобов’язують Норвегію вживати заходів для запобігання несанкціонованій передачі сигналу Starlink на території Ірану.

Іранські посадовці вимагають від Осло негайно вжити заходів для припинення роботи Starlink, яку вони розглядають як пряме порушення національного суверенітету та безпеки Ірану.

У березні іранська влада повідомила про затримання 30 осіб, яких звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю та США. Іранські сили безпеки також заявляли про вилучення у них зброї та терміналів Starlink.

  • Система Starlink заборонена в Ірані. Водночас близько 50 тисяч терміналів, за оцінками, могли потрапити до країни контрабандними шляхами.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies