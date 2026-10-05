Reuters: Джорджія Мелоні зареєструвати свій голос як торговельну марку через загрозу дипфейків

Глава італійського уряду подала заявку до відомства ЄС з інтелектуальної власності, щоб посилити юридичний захист свого голосу від використання ШІ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала заявку до Відомства ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію свого голосу як торговельної марки.

Про це свідчать дані відомства, пише Reuters.

Заявку датовано 5 жовтня. У ній міститься чотирисекундний аудіозапис, на якому Мелоні двічі повторює італійською мовою фразу "Я – Джорджія". Її офіс підтвердив подання заявки.

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Фраза "Io sono Giorgia" була назвою автобіографії Мелоні 2021 року. Вона також походить із відомої промови політикині на мітингу у 2019 році, після чого фраза стала основою для музичного треку.

В останні роки в інтернеті неодноразово поширювалися маніпулятивні зображення Мелоні, які видавали за справжні. Зокрема, в мережі з’являлося фальшиве зображення, на якому вона нібито лежить на ліжку в нижній білизні.

Мелоні засуджувала поширення такого контенту та закликала користувачів перевіряти інформацію перед її поширенням. За її словами, подібні технології можуть використовуватися для поширення неправди та переслідування людей.

Заявка Мелоні наразі перебуває на розгляді EUIPO.

Італійські ЗМІ зазначають, що навіть у разі схвалення реєстрація сама по собі не заборонятиме використання голосу Мелоні у дипфейках, створених за допомогою штучного інтелекту. Водночас вона може створити додаткові юридичні перешкоди для тих, хто намагатиметься його відтворити.