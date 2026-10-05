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У Литві до шкільної програми додали твори Тараса Шевченка замість російських авторів

Цього року вивчення творів класика має рекомендований характер, проте вже з наступного стане обов'язковим. 

У Литві до шкільної програми додали твори Тараса Шевченка замість російських авторів
Фото: zn.ua

Міністерство освіти, науки і спорту Литви додало твори українського поета Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. 

Про це повідомляє LRT із посиланням на агентство BNS.

Цього року вивчення творів Шевченка має рекомендований характер, проте вже з наступного стане обов'язковим для 11-класників. 

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"Тарас Шевченко важливий не лише для українців, він автор епохи романтизму європейського рівня, його твори навіть у цю епоху дозволяють нам обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам'яті", - зазначила міністерка освіти Литви Рамінта Поповєне. 

Вона також додала, що Шевченко має з Вільнюсом історичний зв'язок, адже він прожив там кілька років, вивчав мистецтво.

Цього року викладачі можуть рекомендувати твори Шевченка учням восьмих класів та третьокурсникам гімназій, які вивчають літературу в межах загального курсу. До списку пропонованих творів уже внесли вірш "Заповіт" та послання "І мертвим, живим і ненародженим землякам…".

Контекст

У серпні прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував переглянути шкільні програми, ухвалені 2022 року. Він ініціював виключення з переліку літератури російського вченого Михайла Ломоносова та поета Гаврила Державіна, запропонувавши замінити їх Тарасом Шевченком.

У вересні стало відомо, що Міністерство освіти, науки та спорту Литви вилучило з навчальних програм твори російських письменників Михайла Ломоносова та Гаврила Державіна. Зміни стосуватимуться курсу рідної мови та літератури для учнів дев'ятих класів із російської національної меншини.

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