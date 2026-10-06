The Kyiv Independent: мирна ініціатива Трампа щодо України та Росії знову починає розвалюватися

Зеленський вважає, що Путін відчуває, що може робити все, що завгодно. Але він боїться Трампа.

Американський президент Дональд Трамп знову намагається просунути переговори про припинення війни Росії проти України, однак його нова мирна ініціатива дедалі більше стикається з невизначеністю. Як пише The Kyiv Independent, у Києві мало хто вірить, що ця ініціатива здатна забезпечити прорив або навіть привести три сторони за стіл переговорів.

Остання спроба активізувати мирний процес розпочалася на початку вересня, коли представники Трампа вирушили до Києва та Москви, прагнучи досягти прогресу до проміжних виборів у США.

Ці поїздки дали один конкретний результат – домовленість провести тристоронню зустріч між Україною, Росією та США. Сторони мали обговорити пропозиції щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, можливого відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі, а також гуманітарні питання, зокрема обміни військовополоненими.

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За словами високопоставленого українського посадовця, Київ не очікував, що переговори призведуть до повного припинення вогню до весни 2027 року, але Україна погодилася взяти участь у зустрічі.

Через місяць навіть проведення самої тристоронньої зустрічі залишається під питанням. За словами людей, обізнаних із перебігом переговорів, Москва не демонструє особливої зацікавленості в тому, щоб швидко погодити їх проведення.

4 жовтня Володимир Зеленський заявив, що США прагнуть проведення зустрічі, а Україна це підтримує, але Росія також має погодитися на переговори. Того ж дня Стів Віткофф повідомив Зеленському під час його зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що Вашингтон хотів би провести зустріч наприкінці жовтня, хоча спочатку її планували на початок місяця. Українські та американські представники вважають, що затягування пов’язане передусім із позицією Росії, якій уже передали бачення наступних кроків. Важливу роль у дипломатичних контактах відіграє Кирило Дмитрієв, який у вересні двічі відвідував США для зустрічей із Віткоффом та Джаредом Кушнером

Чому тристоронню зустріч перенесли майже на місяць, досі незрозуміло.

Одним із ключових питань, яке планують обговорити, є припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Протягом війни Україна та Росія неодноразово атакували енергетичні об’єкти одна одної.

Україна завдавала ударів по російських енергетичних об’єктах та інфраструктурі експорту, намагаючись підірвати одне з ключових джерел фінансування російської воєнної кампанії. Росія, своєю чергою, неодноразово атакувала українські електростанції та підстанції, прагнучи залишити цивільне населення без електроенергії та опалення. З наближенням зими це питання стає дедалі актуальнішим.

За словами одного з високопоставлених українських посадовців, Росія може не мати особливого стимулу поспішати з переговорами, поки ще здатна завдавати шкоди українській енергосистемі. На його думку, Москва може прагнути знищити якомога більше української енергетичної інфраструктури до початку переговорів, щоб отримати додаткові важелі впливу за столом.

Починаючи з кінця серпня Росія також посилила атаки на Київ. Український президент заявив, що Москва фактично зняла обмеження щодо своїх цілей, серед яких школи, енергетична інфраструктура та цивільні об’єкти.

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Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп намагається домогтися припинення російської війни проти України, але поки безрезультатно.

Індія також запропонувала план припинення вогню, який передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру та заходи для захисту судноплавства в Чорному морі. За словами українського посадовця, обізнаного із ситуацією, індійська пропозиція містить елементи ініціатив, запропонованих іншими країнами, зокрема Туреччиною, Єгиптом та США. Росія відкинула цю пропозицію, повідомив посадовець.

Для Києва це має важливе значення, оскільки свідчить: проблема полягає не лише в пошуку іншого посередника чи розробці ще однієї пропозиції. Москва також відкидає ініціативи країн, із якими підтримує близькі відносини.

Наразі Вашингтон продовжує рухатися тим самим шляхом, хоча в Києві дедалі більше сумніваються, чого саме можна таким чином досягти.

«Схоже, Путін не боїться. Він відчуває, що може робити все, що захоче. Немає тиску з боку США… але він боїться Трампа, хоч би що там було», – сказав Зеленський.