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На Харківщині вчора загинули семеро людей, постраждалих – 80

Серед постраждалих є троє дітей. 

На Харківщині вчора загинули семеро людей, постраждалих – 80
Наслідки російської атаки на Хакрівщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули семеро людей, постраждали – 80, зокрема троє дітей.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинули двоє жінок і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11 і 15 років та 15-річний хлопець.

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В м. Чугуїв шестеро людей зазнали поранень, ще 6 – мали гостру реакцію на стрес. У с. Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років, а у сел. Золочів зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років. 

В м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка, і у с. Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка.

Ворог атакував КАБ і БпЛА Слобідський і Київський райони Харкова, застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракету;
  • 3 КАБ;
  • 2 РСЗВ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 186 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

У Харкові пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, 2 цивільні підприємства, 4 багатоквартирні будинки, приватні будинки (кількість уточнюється). 

В Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у с. Миронівка, приватний будинок у с. Полкова Микитівка, 2 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі в сел. Золочів, вантажний автомобіль у с. Маслії. 

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Раївка та АЗС у с. Огурцівка. 

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В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Оскіл.

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, автомобіль, сарай в м. Дергачі. 

В Чугуївському районі пошкоджено електромережі у с. Затока, 2 приватні будинки, дитячий заклад, 2 автомобілі, електромережі, цивільне підприємство у м. Чугуїв. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 177 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 405 людей.

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