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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули семеро людей, постраждали – 80, зокрема троє дітей.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули двоє жінок і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11 і 15 років та 15-річний хлопець.

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В м. Чугуїв шестеро людей зазнали поранень, ще 6 – мали гостру реакцію на стрес. У с. Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років, а у сел. Золочів зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років.

В м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка, і у с. Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка.

Ворог атакував КАБ і БпЛА Слобідський і Київський райони Харкова, застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету;

3 КАБ;

2 РСЗВ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

186 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

У Харкові пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, 2 цивільні підприємства, 4 багатоквартирні будинки, приватні будинки (кількість уточнюється).

В Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у с. Миронівка, приватний будинок у с. Полкова Микитівка, 2 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі в сел. Золочів, вантажний автомобіль у с. Маслії.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Раївка та АЗС у с. Огурцівка.

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В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Оскіл.

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, автомобіль, сарай в м. Дергачі.

В Чугуївському районі пошкоджено електромережі у с. Затока, 2 приватні будинки, дитячий заклад, 2 автомобілі, електромережі, цивільне підприємство у м. Чугуїв.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 177 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 405 людей.