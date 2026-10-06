Армія РФ за добу втратила 1540 солдатів і понад 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.2026 склали:

Упродовж минулої доби армія ворога втратила 1540 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 НРК, 566 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 544 260 осіб.

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