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Армія РФ за добу втратила 1540 солдатів і понад 50 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 544 260 осіб. 

Армія РФ за добу втратила 1540 солдатів і понад 50 артсистем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія ворога втратила 1540 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 НРК, 566 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб 
  • танків – 12 396 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 785 (+52) од.
  • РСЗВ – 2 184 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 688 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси  – 2 866 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 158 551 (+566) од.
  • спеціальна техніка – 4 795 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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