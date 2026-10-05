У вересні підрозділи Міноборони розмінували понад 1300 га звільнених територій

За вересень підрозділи Міністерства оборони України розмінували 1 347 га звільнених територій.
Про це повідомили в Міноборони.
Упродовж місяця обстежили та очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни:
339,84 га сільськогосподарських угідь;
21,31 км автомобільних доріг;
40,4 км залізниці.
Фахівці з розмінування виявили та знищили 364 вибухонебезпечні предмети. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ виявлено вже 483 366 таких предметів.
- За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га звільнених територій.