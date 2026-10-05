У вересні підрозділи Міноборони розмінували понад 1300 га звільнених територій

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За вересень підрозділи Міністерства оборони України розмінували 1 347 га звільнених територій.

Про це повідомили в Міноборони.

Упродовж місяця обстежили та очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни:

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339,84 га сільськогосподарських угідь;

21,31 км автомобільних доріг;

40,4 км залізниці.

Фахівці з розмінування виявили та знищили 364 вибухонебезпечні предмети. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ виявлено вже 483 366 таких предметів.