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У вересні підрозділи Міноборони розмінували понад 1300 га звільнених територій

Виявлено та знищено 364 вибухонебезпечні предмети.

У вересні підрозділи Міноборони розмінували понад 1300 га звільнених територій
Ілюстративне фото
Фото: з fb-сторінки Demine Ukraine

За вересень підрозділи Міністерства оборони України розмінували 1 347 га звільнених територій.

Про це повідомили в Міноборони.

Упродовж місяця обстежили та очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни:

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339,84 га сільськогосподарських угідь;

21,31 км автомобільних доріг;

40,4 км залізниці.

Фахівці з розмінування виявили та знищили 364 вибухонебезпечні предмети. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ виявлено вже 483 366 таких предметів.

  • За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га звільнених територій.
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