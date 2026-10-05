На Дніпропетровщині через російський терор загинула людина, ще одна поранена

Упродовж дня, 5 жовтня, російські окупанти майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та з артилерії. Є жертви.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Майже 50 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками і артилерією", – ідеться у повідомленні.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мозолевська громади. Понівечені багатоквартирні і приватний будинки, автівки. Загинув чоловік. Ще один чоловік 37 років постраждав. Лікуватиметься амбулаторно.
У Кам'янському районі противник цілив по Вільногірській громаді. Пошкоджена сільгосптехніка.
На Синельниківщині потерпала Покровська громада. Горіла приватна оселя.