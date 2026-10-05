На Харківщині внаслідок ворожих ударів загинула людина, відомо про 20 постраждалих

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Упродовж дня, 5 жовтня, росіяни щонайменше 7 разів атакували Харківську область. Одна людина загинула, ще 20 — постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 17:20 російські військові FPV-дроном атакували автомобіль на трасі Золочів — Дергачі поблизу села Маслії. 59-річний водій отримав поранення.

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Орієнтовно о 15:30 у Харкові FPV-дрон влучив по території Київського району міста. Пошкоджено легковий автомобіль. Поранено 47-річного чоловіка.

Вдень російські військові завдали удару по селу Золочів безпілотником типу «Молнія». Пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Чоловік та жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Також ворожий FPV-дрон атакував приватний будинок у Дергачах. Власниця звернулася по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.

Близько 13:00 окупанти завдали удару по Чугуєву з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено будинки, автомобілі. Постраждали 12 людей.

Орієнтовно 11:30 російські військові обстріляли село Раївка Куп’янського району. Загинула 85-річна жінка. Ще дві жительки отримали поранення. Тип озброєння встановлюється.

Вранці російський FPV-дрон атакував легковий автомобіль на трасі Золочів — Дергачі поблизу села Коробки. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.