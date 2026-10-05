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На Харківщині внаслідок ворожих ударів загинула людина, відомо про 20 постраждалих

Упродовж дня росіяни атакували область безпілотниками та РСЗВ.

На Харківщині внаслідок ворожих ударів загинула людина, відомо про 20 постраждалих
Наслідки атаки на Харківщину 5 жовтня
Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Упродовж дня, 5 жовтня, росіяни щонайменше 7 разів атакували Харківську область. Одна людина загинула, ще 20 — постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 17:20 російські військові FPV-дроном атакували автомобіль на трасі Золочів — Дергачі поблизу села Маслії. 59-річний водій отримав поранення.

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Орієнтовно о 15:30 у Харкові FPV-дрон влучив по території Київського району міста. Пошкоджено легковий автомобіль. Поранено 47-річного чоловіка.

Вдень російські військові завдали удару по селу Золочів безпілотником типу «Молнія». Пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Чоловік та жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Також ворожий FPV-дрон атакував приватний будинок у Дергачах. Власниця звернулася по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.

Близько 13:00 окупанти завдали удару по Чугуєву з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено будинки, автомобілі. Постраждали 12 людей.

Орієнтовно 11:30 російські військові обстріляли село Раївка Куп’янського району. Загинула 85-річна жінка. Ще дві жительки отримали поранення. Тип озброєння встановлюється.

Вранці російський FPV-дрон атакував легковий автомобіль на трасі Золочів — Дергачі поблизу села Коробки. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.

  • Ворог атакував Харків щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами. Влучання зафіксовані у Слобідському районі. Внаслідок ворожого удару в Харкові загинули 6 людей, 59 отримали поранення.
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