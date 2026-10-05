У Непалі припинили пошук зниклих після масштабної повені: 1 455 загиблих, понад 5 тисяч зниклих

Влада країни переходить від пошуку зниклих до відновлення постраждалих районів після масштабної повені 26 серпня.

Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня на кордоні з китайським Тибетом і забрала життя щонайменше 1455 людей.

Про це пише Reuters.

Після повені зниклими безвісти залишаються щонайменше 5285 людей. Рятувальникам вдалося евакуювати 13 795 осіб.

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"Ми переходимо від етапу пошуку та порятунку до етапу пошуку та відновлення", – заявив глава Національного центру надзвичайних операцій Фаніндра Паудель.

За його словами, влада розглядає процедуру юридичного визнання зниклих безвісти загиблими. Це дозволить їхнім родинам завершити страхові, банківські та інші юридичні процедури.

Керівник Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих і управління ними Дхарам Радж Упреті зазначив, що активний пошук тіл припинять. Під час відновлювальних робіт продовжать вилучати знайдені останки, майно та інші цінності. За потреби екстрені рятувальні операції також проводитимуть.

Повінь зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, сільськогосподарські угіддя та населені пункти.

За оцінками влади, Непалу необхідно майже 5 млрд доларів для першочергового відновлення та допомоги тисячам людей, які були змушені залишити свої домівки через стихійне лихо.