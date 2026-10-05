Поліцейські групи "Білий Янгол" евакуювали п’ятьох мешканців Краматорської громади, попри небезпеку ударів російських безпілотників. Під час однієї з поїздок FPV-дрон влучив позаду автомобіля поліцейських, екіпаж не постраждав.

Про це повідомила поліція Донецької області.

У Краматорську поліцейські евакуювали 90-річну Тамару Павлівну, яка пересувається лише за допомогою ходунків. Жінку винесли з другого поверху будинку на руках.

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Також із міста вивезли 73-річну Любов разом із собакою. Її будинок та сусідні будівлі пошкоджені та частково знищені внаслідок обстрілів.

"Мене колотить від того, що вони наробили нам. Для чого ви пішли сюди? Що ми вам зробили?", — розповіла жінка.

З Іванівки поліцейські вивезли чоловіка з порушеннями зору, а з Красноторки – ще двох жінок, які залишалися без світла та води під час російських бомбардувань.

За словами правоохоронців, кожна евакуація відбувається під загрозою ударів безпілотників. Людей прикривають поліцейські з рушницями.

"Війська РФ кожен день посилюють удари FPV-дронами по Краматорську та околицях. Але ми далі працюємо – треба рятувати людей", – сказав поліцейський групи "Білий Янгол" Максим Скаженніков.