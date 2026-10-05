Ворог атакував Харків авіаційними бомбами. Є загиблі і поранені (оновлено)

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Ворог атакував Харків щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами.Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, влучання зафіксовані у Слобідському районі.

За інформацією станом на 15:28, відомо про двох жертв. Ще 10 поранені.

«Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває», – сказав Терехов.

Також окупанти вдарили дроном по АЗС.