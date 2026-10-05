Ворог атакував Харків авіаційними бомбами. Є загиблі і поранені (оновлено)

Ворог атакував Харків щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами.Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, влучання зафіксовані у Слобідському районі.
За інформацією станом на 15:28, відомо про двох жертв. Ще 10 поранені.
«Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває», – сказав Терехов.
Також окупанти вдарили дроном по АЗС.
- Унаслідок ворожого обстрілу Чугуєва на Харківщині сьогодні постраждали двоє людей. Попередньо, в місті пошкоджено чотири приватні будинки, дитячий заклад, два легкові автомобілі.