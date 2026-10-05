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Ворог атакував Харків авіаційними бомбами. Є загиблі і поранені (оновлено)

Деталі атаки з'ясовують.

Ворог атакував Харків авіаційними бомбами. Є загиблі і поранені (оновлено)
Керована авіабомба
Фото: ТСН

Ворог атакував Харків щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами.Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, влучання зафіксовані у Слобідському районі. 

За інформацією станом на 15:28, відомо про двох жертв. Ще 10 поранені.

«Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває», – сказав Терехов. 

Також окупанти вдарили дроном по АЗС.

  • Унаслідок ворожого обстрілу Чугуєва на Харківщині сьогодні постраждали двоє людей. Попередньо, в місті пошкоджено чотири приватні будинки, дитячий заклад, два легкові автомобілі.
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