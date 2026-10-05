Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі: є постраждалі (доповнено)

Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Є постраждалі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Атака сталася ввечері, 5 жовтня. На місці влучання виникла пожежа.
Внаслідок удару двоє людей поранені. Чоловіка доправили до лікарні. Жінці надали допомогу на місці.
"Є інформація про людей, які заблоковані на п’ятому поверсі. Екстрені служби працюють на місці", - повідомила в ОВА.
Триває рятувальна операція.
- У Кушугумі Запорізької області 5 жовтня російські війська завдали авіаудару по гімназії "Інтелект". Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджені дах, приміщення їдальні та котельні.