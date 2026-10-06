Московська область вночі зазнала масштабної атаки дронів

Уночі 6 жовтня Московська область перебувала під великою атакою дронів. Обстріл тривав щонайменше декілька годин, пише канал ASTRA.
Міський голова російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що на підльоті до Москви збито 105 дронів, а загалом у бік області летіло 650 БпЛА. Очевидці публікували кадри з дронами, роботою ППО й задимленням.
OSINT-аналіз ASTRA свідчить, що одна з пожеж спалахнула на найбільшій нафтобазі регіону – лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Володарская». Раніше інформації про атаки по ній інформації не було, хоча нафтову інфраструктуру Московської області українці атакують не вперше.
ЛВДС «Володарская» має товарообіг у 3 млн тонн нафтопродуктів на рік. Сировина до неї надходить з Московського і Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа нафтопродуктів поєднує станцію з аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, та ін.).
Exilenova+ пише, що, за інформацією очевидців, горять два резервуари.
- Україна атакує російську нафтогазову інфраструктуру в відповідь на удари Росії по українській енергетиці. Президент Зеленський наголошував на готовності до енергетичного перемир'я, якщо росіяни припинять атакувати відповідні об'єкти в Україні. Вони не припинили.