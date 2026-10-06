Московська область вночі зазнала масштабної атаки дронів

Є інформація про пожежу на найбільшій лінійній виробничо-диспетчерській станції області.

Уночі 6 жовтня Московська область перебувала під великою атакою дронів. Обстріл тривав щонайменше декілька годин, пише канал ASTRA.

Фото: ASTRA Загоряння сталося в районі ЛВДС

Міський голова російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що на підльоті до Москви збито 105 дронів, а загалом у бік області летіло 650 БпЛА. Очевидці публікували кадри з дронами, роботою ППО й задимленням.

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OSINT-аналіз ASTRA свідчить, що одна з пожеж спалахнула на найбільшій нафтобазі регіону – лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Володарская». Раніше інформації про атаки по ній інформації не було, хоча нафтову інфраструктуру Московської області українці атакують не вперше.

ЛВДС «Володарская» має товарообіг у 3 млн тонн нафтопродуктів на рік. Сировина до неї надходить з Московського і Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа нафтопродуктів поєднує станцію з аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, та ін.).

Exilenova+ пише, що, за інформацією очевидців, горять два резервуари.