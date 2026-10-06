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Московська область вночі зазнала масштабної атаки дронів

Є інформація про пожежу на найбільшій лінійній виробничо-диспетчерській станції області. 

Уночі 6 жовтня Московська область перебувала під великою атакою дронів. Обстріл тривав щонайменше декілька годин, пише канал ASTRA. 

Загоряння сталося в районі ЛВДС
Фото: ASTRA
Загоряння сталося в районі ЛВДС

Міський голова російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що на підльоті до Москви збито 105 дронів, а загалом у бік області летіло 650 БпЛА. Очевидці публікували кадри з дронами, роботою ППО й задимленням. 

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OSINT-аналіз ASTRA свідчить, що одна з пожеж спалахнула на найбільшій нафтобазі регіону – лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Володарская». Раніше інформації про атаки по ній інформації не було, хоча нафтову інфраструктуру Московської області українці атакують не вперше.  

ЛВДС «Володарская» має товарообіг у 3 млн тонн нафтопродуктів на рік. Сировина до неї надходить з Московського і Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа нафтопродуктів поєднує станцію з аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, та ін.). 

Exilenova+ пише, що, за інформацією очевидців, горять два резервуари. 

  • Україна атакує російську нафтогазову інфраструктуру в відповідь на удари Росії по українській енергетиці. Президент Зеленський наголошував на готовності до енергетичного перемир'я, якщо росіяни припинять атакувати відповідні об'єкти в Україні. Вони не припинили. 
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