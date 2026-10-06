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Росія атакувала в Запоріжжі міст через Дніпро. Є потерпілі (оновлено)

Серед поранених – співробітники Червоного Хреста. 

Росія атакувала в Запоріжжі міст через Дніпро. Є потерпілі (оновлено)
Міст у Запоріжжі пошкоджено російським ударом
Фото: Михайло Семікін Telegram

Російська армія вранці 6 жовтня атакувала один з мостів через Дніпро в Запоріжжі. За оновленою інформацією, поранено п'ятьох людей.

Це чоловіки 43, 54, 36 років і жінки 24 і 59 років. Двоє потерпілих є співробітниками Червного Хреста, повідомив в.о. голови ОВА Михайло Семікін. 

Вони їхали на роботу, коли ворог вдарив по мосту. 

«Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий. Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі
Фото: Михайло Семікін Telegram
Росія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі

Ворог не вперше атакує мости через Дніпро. Зокрема, з минулого тижня росіяни провели декілька таких атак по Північному і Південному мостах у Києві. 

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