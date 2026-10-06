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РФ вчора била по Запорізькій області понад 950 разів. Поранені люди

Від атак ворога постраждали 58 населених пунктів. 

РФ вчора била по Запорізькій області понад 950 разів. Поранені люди
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області

Упродовж минулої доби РФ завдала 955 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Поранені восьмеро людей внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, вчора росіяни пошкодили багатоповерхівку у обласному центрі. 

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Кушугуму, Комишувасі, Новомиколаївці, Зарічному, Новорозівці, Мирівці, Таврійському, Новотроїцькому, Лісному, Тернівці, Оріхову, Червоному Яру, Вільнянці, Васинівці, Омельнику, Преображенці, Сонячному, Микільському, Зеленому Гаю та Новоселівці.

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744 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Балабине, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запорожець, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Вільне, Біленьке, Мар’ївку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Рибне.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці та Запасному.

187 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Косівцевому, Новому Запоріжжю та Рибному.

Надійшло 82 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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