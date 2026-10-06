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Росія била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини і вбила там людину

Ще четверо осіб поранені. 

Росія била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини і вбила там людину
Ліквідація наслідків російського удару, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія вчергове атакувала Херсонщину, била по критичній та соціальній інфраструктурі. Загинула людина, ще четверо отримали травми.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Благовіщенське, Комишани, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Високе, Біляївка, Чарівне, Новорайськ, Заможне, Степне, Костирка, Урожайне, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватних будинки.Також понівечили приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

Якщо люди бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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