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Вночі зафіксували влучання у 17 місцях, а у ще чотирьох впали уламки

ППО знешкодила 114 безпілотників. 

Вночі зафіксували влучання у 17 місцях, а у ще чотирьох впали уламки

Упродовж ночі, починаючи із вечора 5 жовтня, російська армія запустила по території України дрони різних типів. ППО знешкодила 114.

Як повідомили у Повітрняних силах, противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське та з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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