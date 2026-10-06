Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Це – консультативний орган РНБО. 

Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки
Секретар РНБО Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО, а також йдеться у документі №1028 на сайті Офісу президента. 

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», – написано в указі за 5 жовтня. 

Він набрав чинності з дня його опублікування.

Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО. Вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням з президентом України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies