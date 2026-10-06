Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО, а також йдеться у документі №1028 на сайті Офісу президента.

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», – написано в указі за 5 жовтня.

Він набрав чинності з дня його опублікування.

Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО. Вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.

Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням з президентом України.