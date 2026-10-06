Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.
Про це повідомили у пресслужбі РНБО, а також йдеться у документі №1028 на сайті Офісу президента.
«На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», – написано в указі за 5 жовтня.
Він набрав чинності з дня його опублікування.
Рада експертів з питань енергетичної безпеки є консультативним органом РНБО. Вона аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива, та готує відповідні пропозиції для РНБО.
Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням з президентом України.
- На початку серпня Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і призначив на цю посаду Ігоря Клименка.
- Перед цим Клименко очолював із 2023 року міністерство внутрішніх справ.