НАБУ передало до суду справу "Золотого мандарину" щодо заволодіння 54 млн грн з держбюджету

У справі повідомлено про підозри ще шістьом особам.

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн коштів держбюджету України. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

За даними слідства, у 2013–2016 роках екснардепутат України розробив та реалізував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спору між підконтрольним учасникам схеми підприємством ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою обвинуваченого звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету 54,18 млн грн. Йшлося нібито про заборгованість "Київенерго" за судовим рішенням, яке не виконувалося з 2009 року.

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Детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення цієї заборгованості. Його майно та рахунки були арештовані для забезпечення зобов’язань перед "Родовід Банком" на суму понад 70 млн грн. Крім того, директор підприємства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.

За даними слідства, обвинувачені також приховали від ЄСПЛ факт відступлення права вимоги до "Київенерго" іншому підприємству. Напередодні звернення до суду за це право вже було отримано 54,18 млн грн.

У повідомленні НАБУ не вказує прізвища основного підозрюваного. Однак, як відомо, ключовим організатором схеми є екснардеп Георгій Логвинський.

Надалі, за версією слідства, Логвинський за домовленістю з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції забезпечив підготовку Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору.

У документі фактично визнавалася відповідальність держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, хоча право вимоги за цим рішенням уже було відчужене.

Після цього на користь підприємства, підконтрольного обвинуваченим та їхнім спільникам, із державного бюджету перерахували 54,18 млн грн.

Надалі, за версією слідства, отримані кошти легалізували через конвертаційні центри.

Логвинського підозрюють в організації схеми, за якою підконтрольна йому компанія "Золотий мандарин" отримала 54 млн грн з держбюджету шляхом подання позову до ЄСПЛ. Це рішення проти України винесли за процедурою дружнього врегулювання спору — тобто Україна сама визнала свою вину. На думку сторони обвинувачення, Логвинський разом з іншими фігурантами умисно ввели суд в оману. Крім того, у 2024 році ЄСПЛ визнав неприйнятною скаргу ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" через зловживання останнім своїм правом на звернення до суду.

Логвинський став сьомим підозрюваним у межах справи.

У березні 2020 року НАБУ звернулося до Європейського суду з прав людини з проханням пояснити, чи має Логвинський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. На той час його дружина Ганна Юдківська працювала суддею ЄСПЛ, а найближчі родичі суддів цього суду захищені імунітетом.

ЄСПЛ тоді відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Логвинського. Згодом ексдепутат намагався за допомогою маніпуляцій з роз’ясненням рішення ЄСПЛ захистити інших підозрюваних у Верховному Суді, однак провадження за скаргою Логвинського закрили.

13 червня того ж року АП ВАКС повернула справу на новий розгляд. Тоді колегія суддів погодилась з доводами прокурора щодо перебування підозрюваного у міжнародному розшуку.