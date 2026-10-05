ОГП: Командира військової частини та його підлеглих обвинувачують у незаконних бойових виплатах на понад 9 млн грн

За даними слідства, військовослужбовцям безпідставно нараховували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях.

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Прокурори завершили досудове розслідування щодо організованої групи, яка, за даними слідства, незаконно нарахувала військовослужбовцям понад 9 млн грн додаткової винагороди. Обвинувальний акт стосовно учасників схеми скерували до суду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, схему організував командир військової частини, яка виконувала завдання на Донеччині. До протиправної діяльності він залучив підлеглих та розподілив між ними ролі.

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Серед обвинувачених – командир військової частини, начальник штабу, заступник командира, командир взводу технічного забезпечення та інші військовослужбовці.

Фото: Офіс генпрокурора

Упродовж січня 2023 року – листопада 2024 року вони, за даними слідства, вносили до рапортів та інших офіційних документів неправдиві відомості про безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях та заходах із забезпечення оборони України.

На підставі цих документів оформлювали накази про виплату додаткової винагороди. Командир військової частини підписував їх, після чого документи передавали до фінансово-економічної служби для нарахування коштів.

У результаті військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 9 млн грн. За даними слідства, надалі ці кошти розподіляли між учасниками організованої групи.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурор заявив в інтересах військової частини цивільний позов про відшкодування понад 9 млн грн завданої державі шкоди.

На майно обвинувачених наклали арешт. Водночас вони вже відшкодували 1,6 млн грн.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, як організацію, співвиконавство та пособництво у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.