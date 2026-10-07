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ДБР оголосило про початок спецоперації «Зелений щит» проти незаконних вирубок лісу

"Мета спецоперації - припинити незаконне використання лісових ресурсів, встановити всіх причетних та забезпечити відшкодування завданих державі збитків".

ДБР оголосило про початок спецоперації «Зелений щит» проти незаконних вирубок лісу
Ілюстративне фото
Фото: прокуратура

Державного бюро розслідувань розпочали спецоперацію "Зелений щит", спрямовану на викриття незаконних рубок, розкрадання деревини та корупційних схем у лісовій галузі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що заходи охоплюють як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки державних підприємств.

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Нова спецоперація зосереджена на схемах, через які держава втрачає лісові ресурси та кошти. Йдеться про вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконний продаж деревини за збитковими цінами, повторне використання документів для вивезення необлікованого лісу, а також - привласнення коштів держпідприємств.

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Слідчі встановлюють обставини незаконних рубок, зокрема - на природоохоронних територіях, розтрати деревини та фіктивного працевлаштування. ДБР також перевіряє роль посадовців, які організовували такі схеми або сприяли їхній роботі.

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"Мета спецоперації - припинити незаконне використання лісових ресурсів, встановити всіх причетних та забезпечити відшкодування завданих державі збитків", - наголосили в ДБР. 

Раніше Бюро також повідомляло про спецоперації "Чесний призов" - проти зловживань під час мобілізації та військового обліку, "Справедливість для бійців" - проти зловживань у військових частинах, та "Стоп трафік" - для перекриття каналів незаконного обігу зброї, боєприпасів і наркотиків. Робота за цими напрямами триває.

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