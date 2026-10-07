Командир NC13 розповів, яку роль ударні НРК відіграли в операції «Вівальді»

Завдяки залученню ударних НРК в операції було збережено життя близько 2500 людей

В ході наступальної операції «Вівальді» українські військові за допомогою НРК завдали понад 200 уражень і виконали 94 штурмові та диверсійні операції без ризику для себе. Про це в інтерв'ю Defender Media розповів командир підрозділу ударних НРК NC13 молодший лейтенант Микола «Макар» Зінкевич.

Серед уражених цілей — укриття, укріплені оборонні споруди, склади, командні пункти, точки накопичення та зльоту ворожих БПЛА, а також командний склад противника.

За словами Зінкевича, НРК стали одним із ключових факторів успіху наступальної операції «Вівальді». На початковому етапі наземні дрони відволікли противника, змусили його розкрити свої засоби спостереження і вогневого ураження та таким чином забрали весь фокус на себе. Поки противник полював на роботів, штурмові групи без перешкод увійшли в його бойові порядки, зазначив він.

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НРК-камікадзе та дрони з бойовими модулями постійно тиснули вогнем на командні пункти, позиції операторів БпЛА, райони зосередження особового складу. Це порушило російську логістику, дезорганізувало управління і підірвало моральний стан противника. Зінкевич додав, що полонені росіяни казали, що поява НРК на полі бою змушувала їх залишати позиції.

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Нагадаємо, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді». В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових. Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території.

У рамках наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус першим серед військових підрозділів застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. Як розповіли у Третьому корпусі, головною метою впровадження цих технологій є заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках, щоб максимально зберегти життя українських військових.

Крім цього, у ході операції «Вівальді» Третій армійський корпус десантував НРК-камікадзе із важких дронів-бомберів «Грифон» більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожого тилу. За словами командира підрозділу ударних НРК NC13 у складі Третього армійського корпусу із позивним «Макар», така тактика стала системною і її застосовують вже протягом чотирьох-п'яти місяців.

Під час операції «Вівальді» оператори підрозділу NC13 також атакували російські позиції за допомогою НРК, оснащених болгарськими одноразовими реактивними протитанковими гранатометами Bullspike. Після цього роботизовані комплекси детонували безпосередньо в укриттях противника. Оператори керували комплексами дистанційно, перебуваючи в укритті за десятки кілометрів від лінії зіткнення.