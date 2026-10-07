Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Командир NC13 розповів, яку роль ударні НРК відіграли в операції «Вівальді»

Завдяки залученню ударних НРК в операції було збережено життя близько 2500 людей

Командир NC13 розповів, яку роль ударні НРК відіграли в операції «Вівальді»
НРК і оператор
Фото: надане «Азовом»

В ході наступальної операції «Вівальді» українські військові за допомогою НРК завдали понад 200 уражень і виконали 94 штурмові та диверсійні операції без ризику для себе. Про це в інтерв'ю Defender Media розповів командир підрозділу ударних НРК NC13 молодший лейтенант Микола «Макар» Зінкевич.

Серед уражених цілей — укриття, укріплені оборонні споруди, склади, командні пункти, точки накопичення та зльоту ворожих БПЛА, а також командний склад противника.

За словами Зінкевича, НРК стали одним із ключових факторів успіху наступальної операції «Вівальді». На початковому етапі наземні дрони відволікли противника, змусили його розкрити свої засоби спостереження і вогневого ураження та таким чином забрали весь фокус на себе. Поки противник полював на роботів, штурмові групи без перешкод увійшли в його бойові порядки, зазначив він.

Реклама

НРК-камікадзе та дрони з бойовими модулями постійно тиснули вогнем на командні пункти, позиції операторів БпЛА, райони зосередження особового складу. Це порушило російську логістику, дезорганізувало управління і підірвало моральний стан противника. Зінкевич додав, що полонені росіяни казали, що поява НРК на полі бою змушувала їх залишати позиції.

Читайте такожРоботизація кілзони: історія застосування НРК та сучасні виклики і завдання

Нагадаємо, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді». В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових. Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території. 

У рамках наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус першим серед військових підрозділів застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. Як розповіли у Третьому корпусі, головною метою впровадження цих технологій є заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках, щоб максимально зберегти життя українських військових.

Крім цього, у ході операції «Вівальді» Третій армійський корпус десантував НРК-камікадзе із важких дронів-бомберів «Грифон» більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожого тилу. За словами командира підрозділу ударних НРК NC13 у складі Третього армійського корпусу із позивним «Макар», така тактика стала системною і її застосовують вже протягом чотирьох-п'яти місяців.

Під час операції «Вівальді» оператори підрозділу NC13 також атакували російські позиції за допомогою НРК, оснащених болгарськими одноразовими реактивними протитанковими гранатометами Bullspike. Після цього роботизовані комплекси детонували безпосередньо в укриттях противника. Оператори керували комплексами дистанційно, перебуваючи в укритті за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies