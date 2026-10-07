ЄП: робоча група Ради ЄС розгляне сьогодні документи про кластери 2 і 3 для України

Очікується, що Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення COELA знову розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело.

2 кластер – це “Внутрішній ринок”, а 3 – “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”.

Реклама

Засідання має розпочатися об 11:00 за київським часом. Питання про просування з кластерами 2-3 для України і Молдови стоять третім та четвертим в порядку денному після розгляду питань, які стосуються Албанії та Чорногорії.

“Пізніше цього ж дня Coreper має схвалити скринінгові звіти та дозволити направити Україні й Молдові листи щодо представлення переговорних позицій за цими двома кластерами”, – додало джерело.

За словами співрозмовника видання, очікується, що Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

На уточнення, чи Угорщина вже надіслала чіткий сигнал про згоду на відкриття кластерів, джерело відповіло, що “схоже, несподіванок не буде”.

Запрошення України та Молдови подати свої переговорні позиції – необхідний етап перед подальшим просуванням переговорів. Кінцевою метою є призначення на вівторок, 13 жовтня, Міжурядову конференцію, на якій будуть відкриті кластери.