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ЄП: робоча група Ради ЄС розгляне сьогодні документи про кластери 2 і 3 для України

Очікується, що Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

ЄП: робоча група Ради ЄС розгляне сьогодні документи про кластери 2 і 3 для України
Фото: EPA/UPG

Сьогодні робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення COELA знову розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело.

2 кластер – це “Внутрішній ринок”, а 3 – “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”.

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Засідання має розпочатися об 11:00 за київським часом. Питання про просування з кластерами 2-3 для України і Молдови стоять третім та четвертим в порядку денному після розгляду питань, які стосуються Албанії та Чорногорії.

“Пізніше цього ж дня Coreper має схвалити скринінгові звіти та дозволити направити Україні й Молдові листи щодо представлення переговорних позицій за цими двома кластерами”, – додало джерело.

За словами співрозмовника видання, очікується, що Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

На уточнення, чи Угорщина вже надіслала чіткий сигнал про згоду на відкриття кластерів, джерело відповіло, що “схоже, несподіванок не буде”.

Запрошення України та Молдови подати свої переговорні позиції – необхідний етап перед подальшим просуванням переговорів. Кінцевою метою є призначення на вівторок, 13 жовтня, Міжурядову конференцію, на якій будуть відкриті кластери.

  • Раніше Financial Times із посиланням на двох європейських посадовців писала, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр нібито доручив дипломатам не блокувати направлення Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття ще двох переговорних кластерів, пов’язаних з внутрішнім ринком та конкурентоспроможністю.
  • Водночас повна політична підтримка Будапешта залежатиме від того, чи ухвалить Верховна Рада України 12 жовтня закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.
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