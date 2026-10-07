Всього від початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4339 осіб.

Минулої доби росіяни поранили 12 мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Біленькому є 4 поранених, в Адамівці – 3 поранених, у Краматорську та Веселій Горі є по 2 поранених і одну людину поранили у Золотих Прудах.

5 жовтня у Краматорську Донецької області внаслідок російських ударів загинула людина, ще четверо дістали поранення. Через атаки виникли пожежі у житлових будинках та на території закладу охорони здоров’я.

Всього від початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4339 осіб і поранили 10623.