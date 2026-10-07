Російська армія вночі 7 жовтня провела масований удар по Кременчуку Полтавської області. Постраждав житловий район.
Інформацію про потерпілих станом на ранок уточнюють. Голова ОВА Віталій Дяківнич показав у Facebook фото наслідків атаки.
На світлинах зафіксовано пошкодження кількох багатоповерхівок і значної кількості легкових автомобілів, що стояли в дворах будинків.
«Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі», – йдеться у повідомленні.
- Уночі і на світанку 7 жовтня російська армія провела комбіновану атаку по різних українських регіонах. У Полтавській області вона била по Кременчуку та району.