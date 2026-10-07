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Вирва у дворах житлових будинків і потрощені авто: внаслідок атаки постраждав житловий район у Кременчуці

Інформацію про потерпілих в ОВА поки не надали.

Вирва у дворах житлових будинків і потрощені авто: внаслідок атаки постраждав житловий район у Кременчуці
Наслідки атаки 7 жовтня по Кременчуку
Фото: Полтавська ОВА Telegram

Російська армія вночі 7 жовтня провела масований удар по Кременчуку Полтавської області. Постраждав житловий район. 

Інформацію про потерпілих станом на ранок уточнюють. Голова ОВА Віталій Дяківнич показав у Facebook фото наслідків атаки. 

На світлинах зафіксовано пошкодження кількох багатоповерхівок і значної кількості легкових автомобілів, що стояли в дворах будинків. 

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Масований удар по Кременчуку
Фото: Полтавська ОВА Telegram
Масований удар по Кременчуку

Кременчук зазнав руйнувань внаслідок атаки 7 жовтня
Фото: Полтавська ОВА
Кременчук зазнав руйнувань внаслідок атаки 7 жовтня

Наслідки удару по Кременчуку 7 жовтня
Фото: Полтавська ОВА
Наслідки удару по Кременчуку 7 жовтня

Кременчук після атаки 7 жовтня
Фото: Полтавська ОВА
Кременчук після атаки 7 жовтня

«Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі», – йдеться у повідомленні.  

  • Уночі і на світанку 7 жовтня російська армія провела комбіновану атаку по різних українських регіонах. У Полтавській області вона била по Кременчуку та району. 
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