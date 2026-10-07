Інформацію про потерпілих в ОВА поки не надали.

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Російська армія вночі 7 жовтня провела масований удар по Кременчуку Полтавської області. Постраждав житловий район.

Інформацію про потерпілих станом на ранок уточнюють. Голова ОВА Віталій Дяківнич показав у Facebook фото наслідків атаки.

На світлинах зафіксовано пошкодження кількох багатоповерхівок і значної кількості легкових автомобілів, що стояли в дворах будинків.

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Фото: Полтавська ОВА Telegram Масований удар по Кременчуку

Фото: Полтавська ОВА Кременчук зазнав руйнувань внаслідок атаки 7 жовтня

Фото: Полтавська ОВА Наслідки удару по Кременчуку 7 жовтня

Фото: Полтавська ОВА Кременчук після атаки 7 жовтня

«Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі», – йдеться у повідомленні.