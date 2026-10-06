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Одна людина загинула в Сумах внаслідок ворожого обстрілу

Російський дрон атакував людей поблизу торгового центру.

Одна людина загинула в Сумах внаслідок ворожого обстрілу
Фото: З відкритих джерел

Ввечері, 6 жовтня, росіяни атакували Суми безпілотником. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Ковпаківському районі міста російський дрон атакував людей поблизу торгового центру.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення

"Знову під ударом – цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди. Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними. Особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити", - зазначили в ОВА.

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