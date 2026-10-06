Одна людина загинула в Сумах внаслідок ворожого обстрілу

Ввечері, 6 жовтня, росіяни атакували Суми безпілотником. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Ковпаківському районі міста російський дрон атакував людей поблизу торгового центру.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

"Знову під ударом – цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди. Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними. Особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити", - зазначили в ОВА.